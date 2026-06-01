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PASTEF refuse d’intégrer le prochain gouvernement et évoque des divergences avec la Présidence

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XALIMANEWS: Le parti PASTEF-Les Patriotes a annoncé, ce lundi 1er juin 2026, qu’il ne participera pas au prochain gouvernement qui sera mis en place par le Président de la République.

Dans un communiqué signé par son Comité exécutif (COMEX), le parti explique avoir engagé plusieurs échanges avec le chef de l’État, conformément aux engagements pris par ses instances dirigeantes et réaffirmés par Ousmane Sonko lors de son installation à l’Assemblée nationale.

Selon le document, un long entretien s’est tenu dans la matinée entre le Président de la République et Ousmane Sonko. Les discussions ont permis de constater certaines convergences de vues, mais également des divergences importantes, notamment sur « la place et le rôle de la majorité dans le dispositif exécutif », dont la structure n’aurait pas été communiquée au parti.

Le COMEX indique qu’à l’issue d’une réunion de restitution avec les instances de PASTEF, de nouvelles propositions ont été soumises au Président de la République. Ces propositions n’auraient toutefois pas reçu de réponse favorable.

En conséquence, PASTEF-Les Patriotes affirme qu’il ne prendra pas part au prochain gouvernement et qu’aucun de ses membres n’y occupera un poste ministériel.

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Le parti annonce par ailleurs qu’il reviendra ultérieurement avec davantage d’explications sur les raisons de cette décision. Malgré ce désaccord, PASTEF a adressé ses vœux de réussite à la future équipe gouvernementale.

Le communiqué est daté du 1er juin 2026 à Dakar et signé par le Comité exécutif du parti.

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