Visite présidentielle : Kolda au cœur des priorités économiques

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé sa tournée économique dans la région de Kolda par une première journée particulièrement intense, marquée par une série d’activités sur le terrain.

Le chef de l’État s’est successivement rendu dans le bassin de l’Anambé, avant de visiter les installations de la Société de développement et des fibres textiles à Vélingara. Cette étape lui a permis d’échanger avec les acteurs de la filière coton et de réaffirmer l’engagement de l’État à soutenir durablement les producteurs à travers des investissements accrus.

La tournée s’est poursuivie avec l’inauguration du SAMU régional ainsi que le lancement du pôle mère-enfant de l’hôpital de Kolda, traduisant une volonté affichée de renforcer l’offre de soins dans cette partie du pays.

À travers ces différentes étapes, le président a mis l’accent sur des secteurs jugés prioritaires, notamment l’agriculture, la souveraineté alimentaire et la santé. Cette approche s’inscrit dans une dynamique de valorisation des potentialités locales et d’amélioration des conditions de vie des populations.

Toutefois, cette visite n’a pas été sans soulever des attentes fortes. Dans plusieurs localités, notamment entre Vélingara, Kolda et Médina Yoro Foulah, les populations ont exprimé leurs préoccupations face à des projets jugés trop lents à se concrétiser. Parmi les principales doléances figurent le chantier de l’université, toujours en attente d’achèvement, ainsi que les difficultés liées au désenclavement routier.

Entre espoirs suscités par les annonces et frustrations liées aux retards constatés, cette tournée économique met en lumière les défis majeurs auxquels fait face l’exécutif dans cette région du Fouladou, où les attentes restent particulièrement élevées.