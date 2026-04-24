Affaire Souleymane Fatou Ndao : des aveux qui relancent l’enquête

XALIMANEWS: L’affaire continue de susciter de vives réactions. Quelques jours après une série d’interpellations liées à un présumé réseau, de nouveaux éléments ont émergé concernant Souleymane Fatou Ndao, arrêté mercredi par la brigade de recherches de Keur Massar dans l’affaire dite Pape Cheikh Diallo

Selon des informations relayées par Libération, l’intéressé s’était auparavant illustré lors d’une émission en félicitant les gendarmes pour leur action visant à démanteler le réseau. Il évoquait alors, au-delà des faits incriminés, un « problème de santé publique », appelant implicitement à une réponse ferme des autorités.

Face aux enquêteurs, Souleymane Fatou Ndao est passé aux aveux en reconnaissant son attirance pour les hommes mûrs. Il aurait tenté d’expliquer cette orientation par une agression subie durant son enfance, tout en livrant des détails sur une vie qu’il gardait jusque-là discrète. Les investigations ont également permis de mettre la main sur plusieurs échanges de messages à caractère intime ainsi qu’une liste de partenaires présumés.

Cette interpellation s’inscrit dans une vague plus large d’arrestations. Elle porterait à 76 le nombre de personnes appréhendées dans cette affaire, déclenchée notamment après l’arrestation à Rufisque du styliste El Hadj Amadou Dramé. D’après les premières informations, Souleymane Fatou Ndao serait le dixième partenaire présumé de Djibril Dramé à être interpellé.

L’enquête suit son cours et pourrait encore donner lieu à de nouvelles arrestations, dans un dossier qui continue d’alimenter le débat public entre questions judiciaires, sociales et sanitaires