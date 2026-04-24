Politique

Évaluation parlementaire : des résultats globalement positifs pour le ministère de Amadou Bâ

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XALIMANEWS: Les députés membres d’une inter-commission de l’Assemblée nationale ont livré leur appréciation sur la gestion du ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, à l’issue d’une évaluation à mi-parcours jugée globalement satisfaisante, tout en soulignant plusieurs axes d’amélioration.

Réunis autour des commissions en charge de la culture et des affaires économiques, les parlementaires ont auditionné le ministre Amadou Bâ dans le cadre du suivi de la performance de son département.

Selon les éléments examinés, le ministère dispose d’un budget dépassant les 28 milliards de francs CFA en crédits de paiement. À ce stade de l’année, le taux d’exécution, hors charges salariales, tourne autour de 16 %, un niveau jugé appréciable mais encore en deçà des attentes.

Sur le volet touristique, les initiatives visant à promouvoir la destination Sénégal commencent à produire des résultats encourageants. Deux offres ciblées ont déjà été mises en avant, accompagnées de missions de prospection à l’étranger pour attirer davantage de visiteurs.

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En ce qui concerne la gouvernance et le pilotage administratif, les députés relèvent une progression notable dans l’exécution financière, même si certains outils de gestion restent encore en phase de mise en place.

Face à ces constats, les parlementaires recommandent une accélération des investissements, une amélioration du suivi des indicateurs de performance et un renforcement des programmes accusant du retard, afin d’assurer l’atteinte des objectifs fixés pour l’exercice budgétaire 2026.

Ce travail d’évaluation s’inscrit dans le cadre du contrôle parlementaire de l’action gouvernementale. Il repose sur l’analyse des documents budgétaires et intervient après les premiers mois d’exécution de l’année, offrant ainsi un aperçu de la dynamique enclenchée au sein des différents ministères.

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