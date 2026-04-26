Mohamed Diouf, une candidature axée sur la compétence et la réforme de la gouvernance locale à Keur Massar Nord

XALIMANEWS: Dans un contexte où Keur Massar Nord fait face à des défis majeurs d’urbanisation, d’emploi des jeunes et d’accès aux services sociaux de base, une nouvelle candidature s’impose dans le débat local. Celle de Mohamed Diouf, qui ambitionne de porter une gouvernance municipale fondée sur la rigueur, la compétence et l’action concrète à l’horizon des élections locales de 2027.

Juriste de formation et spécialiste en gestion des ressources humaines, Mohamed Diouf s’appuie sur un parcours professionnel riche et transversal, construit entre la recherche, le BTP, l’agroalimentaire, la vente et la grande distribution. Cette diversité d’expériences lui confère une lecture pragmatique des réalités économiques et sociales, qu’il entend traduire en solutions concrètes pour le développement de sa commune.

Son ambition pour Keur Massar Nord est claire : réorganiser l’action municipale pour la rendre plus efficace, plus transparente et surtout plus proche des citoyens. Il place au cœur de son projet la modernisation de la gestion locale, l’amélioration des services publics de base et une meilleure planification du développement urbain, afin de répondre à la pression démographique et aux besoins croissants des populations.

Au-delà des infrastructures, Mohamed Diouf met un accent particulier sur la jeunesse, qu’il considère comme le moteur principal de transformation de la commune. Son programme insiste sur la formation, l’insertion professionnelle et le soutien à l’entrepreneuriat local comme leviers essentiels pour lutter contre le chômage et l’exclusion sociale.

Membre du parti République des Valeurs, dirigé par Thierno Alassane Sall, il s’inscrit dans une vision politique centrée sur l’éthique, la responsabilité et la redevabilité. Pour lui, la gestion municipale doit rompre avec les pratiques d’improvisation et s’ancrer dans une culture de résultats mesurables au service des populations.

Président de l’ASC Jappo 1, l’une des structures sportives et culturelles les plus influentes de Keur Massar Nord, il incarne également un leadership de proximité. À travers cet engagement associatif, il a su fédérer la jeunesse autour de valeurs de discipline, de solidarité et de cohésion sociale, renforçant ainsi son ancrage dans le tissu local.

Sportif accompli et ceinture noire d’aïkido, il revendique une approche du leadership fondée sur la maîtrise de soi, l’équilibre et la constance. Une philosophie qu’il transpose dans sa vision politique, où chaque décision doit répondre à une logique d’efficacité et d’intérêt général.

À travers cette candidature, Mohamed Diouf propose ainsi une alternative politique axée sur l’action, l’écoute et la responsabilité. Une vision qui ambitionne de faire de Keur Massar Nord une commune mieux organisée, plus dynamique et tournée vers un développement durable au service de ses habitants