Politique

« Opportuniste, petit bourgeois, adepte du culte de la personnalité »: Aldiouma Sow ouvre le feu sur Guy Marius Sagna

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Une nouvelle sortie de Aldiouma Sow suscite de vives réactions au sein des militants de Pastef-Les Patriotes. Dans une publication largement relayée sur les réseaux sociaux, le responsable politique a formulé de sévères critiques à l’encontre du député Guy Marius Sagna, qu’il accuse d’opportunisme et de privilégier les positions institutionnelles au détriment des principes qu’il défend publiquement.

Selon Aldiouma Sow, Guy Marius Sagna serait mal placé pour donner des leçons d’éthique politique, de démocratie et de souveraineté. Il lui reproche notamment de ne pas avoir porté de réformes visant à limiter le cumul des fonctions et des rémunérations des élus après son entrée à l’Assemblée nationale et au Parlement de la CEDEAO.

Dans son texte, Aldiouma Sow va plus loin en remettant en cause l’image de défenseur des opprimés souvent associée à Guy Marius Sagna. Il estime que ce dernier aurait progressivement révélé une orientation politique éloignée des idéaux qu’il revendique depuis son apparition sur la scène publique.

DEPECHES

Le centenaire de Wade et les messages cachés d’un discours présidentiel
L’APR dénonce une crise politique au sommet de l’État et appelle à la mobilisation (communiqué)
🔴 EN DIRECT | Le Sénégal célèbre les 100 ans du Président Abdoulaye Wade
Moussa Bala Fofana quitte Pastef et assume son maintien dans le gouvernement : « J’ai choisi le devoir envers la Nation »

Au-delà de cette attaque personnelle, le responsable politique a également adressé un message aux militants et responsables locaux de Pastef. Il affirme que certaines décisions stratégiques concernant l’intégration de nouveaux alliés au sein du parti seraient prises sans consultation préalable de la base et sans validation du Conseil national, à l’approche du congrès du parti.

Aldiouma Sow appelle ainsi les coordinateurs départementaux et communaux à rester vigilants face à ce qu’il considère comme une tentative de marginalisation des militants dans le processus décisionnel. Il conclut son message en affirmant que « le projet réussira avec les vrais patriotes ».

Cette nouvelle sortie intervient dans un contexte où Aldiouma Sow, malgré les critiques dont il fait l’objet au sein de certains cercles proches de Ousmane Sonko, continue de se présenter comme membre de Pastef-Les Patriotes et du Bureau politique national (BPN). Ses déclarations risquent d’alimenter davantage les débats sur la gouvernance interne et l’orientation future du parti au pouvoir.

Share This Article
Previous Article Dakar 2026, Mondial 2026 : Djirèye Clotilde Coly fixe ses priorités
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

“J’ai failli y laisser ma peau” Les Secrets Pour élire Diomaye: Le Récit Déchirant d’Amadou Ba

By
Xalima
ActualitesXalima TV

CÉLÉBRATIONS CENTENAIRES : Wade raconté par son chauffeur Diagna Diop

By
Xalima
A la UneXalima TV

Rupture Sonko – Diomaye : Pourquoi La Cohabitation Est Une Chance Pour Le Sénégal (Amadou Bâ)

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Aminata Touré « La démocratie, il faut la laisser fonctionner »

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Politique

Aldiouma Sow recadre Ousmane Sonko : « Diomaye n’a jamais conclu de pacte secret au Cap Manuel »

A la UnePolitique

Affaire Fonds Covid : Moustapha Diop libre après consignation

A la UnePolitique

Sonko-Diomaye : la rupture est désormais consommée

Politique

« Qu’il se limite à la technocratie » : Sonko recadre le nouveau Premier ministre

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Dakar 2026, Mondial 2026 : Djirèye Clotilde Coly fixe ses priorités

Football

Ligue 1 sénégalaise : Teungueth FC décroche un troisième titre historique et confirme son statut de géant du football national

Les lions

Sénégal–France 2026 : les Lions veulent rééditer l’exploit historique de 2002

Football

Diambars retrouve l’élite, Essamaye FC valide aussi son ticket‎

A la Une Sports

CAN U17 : Assane Sarr, la muraille sénégalaise qui a ébloui l’Afrique