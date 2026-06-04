L’APR dénonce une crise politique au sommet de l’État et appelle à la mobilisation (communiqué)

XALIMANEWS: Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République (APR) a exprimé sa profonde préoccupation face à ce qu’il qualifie de crise politique majeure au sommet de l’État. Dans une déclaration rendue publique, le parti estime que les tensions observées au sein du pouvoir révèlent l’échec du projet politique porté par le régime Pastef.

Selon l’APR, moins de deux ans après son accession au pouvoir, la coalition dirigeante expose au grand jour ses divisions internes, ses luttes d’influence et ses contradictions structurelles. Le parti considère que les ambitions personnelles ont désormais pris le dessus sur les exigences de l’État et les attentes légitimes des citoyens.

Le SEN affirme que le Sénégal assiste aujourd’hui à une bataille de positionnement entre les principaux responsables du régime, alors même que le pays est confronté à d’importants défis économiques, sociaux et financiers. L’APR souligne notamment la baisse continue du pouvoir d’achat des ménages, les difficultés rencontrées par les entreprises, le chômage persistant des jeunes ainsi que les inquiétudes suscitées par la situation des finances publiques.

Le parti estime que l’essentiel de l’énergie du pouvoir est désormais consacré à la gestion de ses conflits internes, de leadership et de préséance, avec pour horizon l’élection présidentielle de 2029. Après plus de vingt-quatre mois d’exercice du pouvoir, l’APR dresse un bilan sévère de l’action gouvernementale, dénonçant une gouvernance marquée par l’improvisation, un pilotage à vue de l’économie, l’absence de réformes structurantes et une communication fondée davantage sur les slogans que sur les résultats.

L’APR critique également ce qu’elle considère comme une instrumentalisation récurrente des institutions à des fins partisanes ainsi qu’une volonté permanente de gouverner par la confrontation et la désignation de boucs émissaires. Selon le SEN, le récent réaménagement gouvernemental ne saurait masquer les difficultés auxquelles le pays est confronté.

Le gouvernement dirigé par Al Aminou Lo apparaît, aux yeux de l’APR, davantage comme une tentative de gestion d’une crise politique interne que comme une véritable réponse aux préoccupations des Sénégalais. Le parti estime que cette nouvelle configuration ne permettra pas de corriger les insuffisances observées depuis l’arrivée du régime au pouvoir.

Face à cette situation, l’Alliance Pour la République appelle l’ensemble des forces vives de la Nation, notamment les partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats, les acteurs économiques ainsi que les mouvements de jeunesse et de femmes, à se mobiliser pour préserver la stabilité des institutions, les acquis démocratiques, les libertés publiques et la crédibilité internationale du Sénégal.

Le parti affirme que le pays mérite mieux que les querelles de personnes, les rivalités de pouvoir et les calculs politiciens. Il estime que l’heure est désormais au sursaut républicain, à la défense des intérêts supérieurs de la Nation et à la construction d’une alternative politique crédible, responsable et rassembleuse.

Par ailleurs, le SEN annonce son soutien sans réserve au recours introduit devant le Conseil constitutionnel par les députés de l’opposition. L’APR considère cette démarche comme nécessaire pour garantir le respect de la Constitution et des lois de la République, estimant que ces principes ne sauraient être subordonnés à des intérêts politiques circonstanciels.

L’Alliance Pour la République réaffirme également sa détermination à poursuivre son combat politique dans le respect des principes démocratiques, avec pour objectif la sauvegarde des institutions, la protection des libertés et le retour d’une gouvernance fondée sur la compétence, l’expérience et le sens de l’État.

Dans cette dynamique, le SEN lance un appel à l’ensemble de ses responsables, élus, cadres et militants afin qu’ils reprennent sans délai les activités au niveau de leurs bases respectives. L’objectif est de finaliser, avant la mi-juillet 2026, la restructuration et la redynamisation des Secrétariats Exécutifs Locaux, considérées comme des étapes essentielles pour renforcer l’ancrage territorial du parti et reconquérir la confiance populaire.

Le SEN invite également ses responsables à accompagner activement les initiatives du Front pour la Défense de la République (FDR), dans la perspective de fédérer les forces politiques et sociales autour d’un projet alternatif pour le Sénégal.

Enfin, dans le cadre de sa réorganisation interne, l’APR a procédé à plusieurs nominations. Le capitaine Dièye a été nommé secrétaire national chargé des questions de Défense, tandis que le commissaire Cheikhna Keïta devient secrétaire national chargé de la Sécurité et de la Sûreté nationales. Cheikh Ahmeth Tidiane Ly est nommé coordonnateur de la Cellule Suivi-Évaluation-Qualité du parti. Ndeye Ngom, professeure à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l’UCAD, est désignée coordinatrice adjointe du Réseau des universitaires républicains (RUR), tandis qu’Aboubacry Sokomo, enseignant-chercheur à l’UIBDT de Thiès, en devient le coordonnateur adjoint.