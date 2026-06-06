Politique

« Une guerre menée dans son salon » : Waly Diouf Bodiang charge Aldiouma Sow

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XALIMANEWS: La polémique autour du premier congrès de PASTEF-Les Patriotes se poursuit. Après la sortie d’Aldiouma Sow, qui a déclaré le congrès « illégal » en invoquant des violations présumées des articles 14, 17, 27 et 29 du règlement intérieur du parti, la riposte n’a pas tardé.

Waly Diouf Bodiang a vivement contesté la position de l’ancien responsable de PASTEF. Selon lui, il ne revient pas à Aldiouma Sow de déclarer illégal un congrès auquel il n’a pas participé.

« Il ne revient pas à Aldiouma Sow de déclarer illégal un congrès auquel il n’a pas osé participer. Il aurait dû avoir le courage de venir défendre son avis en public », a-t-il déclaré.

Poursuivant sa charge, Waly Diouf Bodiang estime que la contestation menée par l’ancien militant n’a aucun effet sur la dynamique actuelle du parti.

« La guerre qu’il mène tout seul dans son salon est sans impact sur le cours actuel des événements politiques », a-t-il ajouté.

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Ces échanges illustrent les tensions qui entourent ce congrès historique de PASTEF, organisé dans un contexte marqué par de profondes divergences entre plusieurs figures de l’ancienne majorité patriotique.

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