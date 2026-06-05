Assemblée nationale : Ousmane Sonko lance officiellement ses travaux et réintègre deux anciens ministres députés

XALIMANEWS: Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a présidé ce vendredi 5 juin 2026 sa première réunion avec les membres du Bureau de l’institution parlementaire.

Selon un communiqué de l’Assemblée nationale, cette rencontre marque le démarrage effectif des activités parlementaires sous sa présidence, dans le respect de la continuité institutionnelle. Les échanges ont notamment porté sur les priorités de fonctionnement de l’institution ainsi que sur les grandes orientations devant guider l’organisation des travaux parlementaires au cours des prochains mois.

Au cours de cette réunion, le Bureau de l’Assemblée nationale a également examiné la situation de deux anciens membres du gouvernement. À l’issue des discussions, les députés Amadou Ba et Momath Talla Ndao ont été réintégrés au sein de l’hémicycle.

Cette décision a été prise conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution et de l’article 124 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, à la suite des demandes formulées par les deux intéressés.

Pour rappel, Amadou Ba occupait les fonctions de ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, tandis que Momath Talla Ndao était Secrétaire d’État chargé de l’Urbanisme et du Logement dans l’ancien gouvernement.