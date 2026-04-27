Saint-Louis : nouvelle tournure dans l’affaire Masseck Sarr – Ismaïla Diallo

XALIMANEWS: L’affaire impliquant Masseck Sarr et Ismaïla Diallo connaît de nouveaux rebondissements à Saint-Louis. Selon Libération dans sa publication du jour, les deux hommes sont cités dans une information judiciaire ouverte pour plusieurs chefs d’accusation, notamment association de malfaiteurs, diffusion de fausses nouvelles, insultes par le biais d’un système informatique, outrage à des figures religieuses, diffamation et propagation de contenus mensongers.

La même source indique qu’Ismaïla Diallo, convoqué dans un premier temps, ne s’était pas présenté devant les enquêteurs. Il est désormais formellement visé dans la procédure au même titre que son co-accusé.

Cette nouvelle affaire intervient après une première procédure déjà clôturée le 15 octobre 2025, qui avait conduit à l’audition des deux mis en cause par les services de police. Cette précédente enquête portait déjà sur des propos jugés offensants à l’encontre des fondateurs des confréries mouride, niassène et layenne. Le dossier est actuellement en instance devant le tribunal des flagrants délits de Saint-Louis.

La nouvelle procédure a été déclenchée à la suite d’une plainte déposée le 12 avril 2026 auprès de la Brigade de recherches de Saint-Louis par Serigne Fallou Mourtada Mbacké, accompagné de plusieurs descendants de guides religieux. Une vidéo controversée visant une nouvelle fois le fondateur du mouridisme a été versée au dossier comme élément de preuve.

Lors de son audition, Masseck Sarr a reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés, tout en niant les propos jugés injurieux à l’encontre du fondateur du mouridisme. Il a par ailleurs sollicité la clémence des autorités judiciaires.

Le dossier pourrait connaître une nouvelle orientation dans les prochains jours, après des éléments supplémentaires mis au jour par les enquêteurs concernant Ismaïla Diallo, selon des sources proches de l’enquête.