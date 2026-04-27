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Électricité : vers une nouvelle ère avec la prise de contrôle de West African Energy par la Senelec

Lesenegalaislibre
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XALIMANEWS: Le Sénégal s’inscrit dans une dynamique de renforcement de sa souveraineté énergétique à travers une politique de nationalisation et de renégociation de certains contrats dans le secteur. Selon plusieurs analyses, cette orientation pourrait avoir des effets contrastés : un impact refroidissant à court terme, mais des retombées jugées positives sur le long terme.

Dans ce contexte, Walfquotidien souligne que ces décisions traduisent la volonté des nouvelles autorités de reprendre le contrôle de secteurs stratégiques de l’économie nationale. Le journal indique que cette stratégie pourrait susciter, dans un premier temps, une certaine prudence chez les investisseurs, mais qu’elle vise à garantir une meilleure maîtrise des ressources énergétiques du pays.

Un tournant majeur est marqué par l’acquisition de la centrale West African Energy par la Senelec. D’après un expert en efficacité énergétique cité par le quotidien, cette prise de contrôle à 100 % constitue une avancée importante, perçue comme une bonne nouvelle aussi bien pour les entreprises que pour les ménages, en termes de stabilité et d’approvisionnement électrique.

Avec cette opération, la Senelec devient l’unique actionnaire de West African Energy. Elle reprend ainsi l’ensemble des parts détenues jusque-là par plusieurs acteurs du contenu local et hommes d’affaires, notamment Harouna Dia, Ablaye Dia (Senico), Khadim Ba, Moustapha Ndiaye et Samuel Sarr.

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Cette évolution est considérée comme un pas significatif vers le renforcement de la souveraineté énergétique du Sénégal. Elle s’inscrit dans la volonté des autorités de mieux contrôler les infrastructures stratégiques, dans l’objectif d’améliorer la gestion du secteur et de garantir une meilleure sécurité énergétique pour le pays

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