APR : forte indignation après la procédure visant Pape Malick Ndour, le parti dénonce un “règlement de comptes politique”

XALIMANEWS: L’Alliance pour la République (APR) a exprimé, dans un communiqué, sa « profonde indignation » et son « désaccord total » à la suite de l’évolution de la procédure judiciaire visant son Coordonnateur des Cadres Républicains, Pape Malick Ndour.

Le parti de l’opposition estime que le traitement réservé à ce dossier prend de plus en plus « les allures d’un règlement de comptes politique », dénonçant ce qu’il considère comme une instrumentalisation de la justice.

L’APR affirme que cette procédure serait, selon elle, initiée sous l’impulsion du Premier ministre Ousmane Sonko, ce qui porterait atteinte aux principes fondamentaux du procès équitable ainsi qu’aux droits de la défense.

Dans son communiqué, la formation politique conteste notamment la décision de privation de liberté de Pape Malick Ndour, qu’elle juge fondée sur un rapport d’expertise privé, non contradictoire et réalisé sans que l’intéressé n’ait été entendu ni en mesure de faire valoir ses observations.

Le parti s’interroge sur la valeur juridique d’un tel document, estimant qu’il ne devrait constituer qu’un simple élément de renseignement. Il critique également les conditions de désignation de l’expert, le financement de sa mission et la pertinence de ses conclusions, qu’il qualifie de confuses et contestables.

Pour l’APR, cette situation fragilise la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire et alimente le sentiment d’une justice instrumentalisée.

Le parti rappelle par ailleurs que Pape Malick Ndour, selon lui, a toujours répondu aux convocations judiciaires et respecté les procédures, y compris son placement sous surveillance électronique, sans jamais chercher à se soustraire à la justice.

L’APR juge ainsi sa détention « disproportionnée », estimant qu’elle ne respecte pas les principes de nécessité et de proportionnalité, ni les garanties fondamentales des libertés individuelles.

Au-delà du cas individuel, le parti dénonce une série de procédures qu’il considère comme répétitives et ciblées, visant à réduire au silence une voix politique qu’il qualifie de crédible et engagée.

Dans ce contexte, l’APR appelle à une mobilisation citoyenne et républicaine pour, selon ses termes, restaurer une justice indépendante, équitable et respectueuse des libertés publiques.

Le parti informe enfin ses militants et sympathisants qu’une dynamique de mobilisation sera engagée afin de défendre Pape Malick Ndour et de contester ce qu’il considère comme des tentatives de bâillonnement politique.