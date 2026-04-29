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Municipales : qui est Alhassane Touré, candidat à la candidature de Pastef à Keur Massar Nord ?

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XALIMANEWS: Candidat à la candidature de PASTEF – Les Patriotes à la mairie de Keur Massar Nord, Alhassane Touré s’impose comme une figure montante de la scène politique locale. Patriote assumé, il s’est particulièrement illustré lors des différentes échéances électorales en 2019, 2022, 2023 et 2024, période durant laquelle il était en première ligne, avant de poursuivre son engagement jusqu’à l’accession au pouvoir de son parti. Inscrit dans le sillage de Ousmane Sonko, il incarne une génération de cadres politiques qui allient militantisme, compétence et proximité avec les populations.

Né à Dakar, Alhassane Touré est titulaire d’un Master II en droit des affaires et fiscalité. Il est reconnu pour sa rigueur, sa probité morale et son attachement aux principes de transparence dans la gestion publique. Son parcours professionnel témoigne d’une solide expérience. Entre 2013 et 2021, il évolue dans les secteurs miniers et immobiliers en qualité d’assistant administratif et de conseiller juridique. Il y coordonne notamment des projets d’exploitation de carrières à Sédhiou et à Kédougou, tout en prenant en charge des dossiers liés à la fiscalité et au foncier dans les pôles urbains.

À partir de 2022, il intègre les collectivités territoriales où il occupe plusieurs fonctions stratégiques jusqu’en 2024 : membre de cabinet, chef de bureau de la planification des ressources naturelles et du développement durable, puis chef de division chargé de la planification des compétences transférées. Il assure également la coordination de la cellule de passation des marchés, renforçant ainsi son expertise en gouvernance publique locale. Après des passages au cabinet MLS Conseils et à l’Agence nationale des affaires maritimes, il occupe depuis 2025 le poste de chargé d’études à la division de la fiscalité du Port autonome de Dakar.

Parallèlement à sa carrière professionnelle, Alhassane Touré s’est fortement investi dans le développement communautaire. Depuis 2011, il est président du Collectif des jeunes du quartier Housna, où il initie des actions sociales telles que des consultations médicales gratuites, des dons de sang, des cours de vacances ou encore des campagnes de sensibilisation contre le paludisme en partenariat avec ENDA Tiers Monde. Il a également été membre du Centre des jeunes dirigeants, trésorier du comité de gestion de l’école élémentaire Massar Dièye, trésorier d’une ASC locale et délégué de quartier depuis 2023.

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Sur le plan politique, son engagement au sein de PASTEF – Les Patriotes remonte à 2017. Il y a occupé plusieurs responsabilités, notamment comme trésorier adjoint de sa section communale, responsable de cellule et membre du Mouvement des cadres patriotes, dans la commission dédiée à l’habitat, à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire. Il s’est aussi illustré dans les processus électoraux en tant que mandataire lors de la présidentielle de 2019 avec la coalition Jotna, directeur de campagne de Yewwi Askan Wi aux municipales de 2022, puis coordonnateur du comité électoral de Pastef Keur Massar Nord et directeur de campagne départemental lors des législatives de 2024.

Fort de ce parcours diversifié, Alhassane Touré apparaît aujourd’hui comme un cadre expérimenté, porté par une ambition claire : contribuer au développement durable et inclusif de Keur Massar Nord, en s’appuyant sur une gouvernance transparente et une forte implication citoyenne

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