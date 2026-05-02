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Patriote Président ou Président transhumant: quand la question de la légitimité continuée de Faye doit être adressée.

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Par Adama Ndao, juriste

A mon avis le délit d’usurpation frauduleuse des suffrages des votants PASTEF de 2024 pourrait suffisamment être constitué.

Tout élu, y compris un Président de la Républiaue, qui commet des actes qualifiables de transhumance avérée, doit alors immédiatement rendre à ses électeyrs le siège auquel il était initialement élu à cet effet là.

Perpétuer de tels actes tout en restant à ce poste là constitue à notre avis une violation continuée aussi bien du droit fondamental du citoyen à élire librement ses représentants mais également celui corollaire de participer à la gestion des affaires de son pays, tenus aussi bien de la Constitution sénégalaise que des Conventions internationales,

C’est mon.opinion que si Président Faye prouve qu’il est resté entièrement sur la ligne des principes pour lesquels 54 pour cent des électeurs ont voté pour lui dès le Premier tour de la Présidentielle de 2024 il reste alors légitimement à son poste. Si.par contre il n’est aucunement prouvé que Président Faye est resté sur la ligne de conduite pour les objectifs pour lesquels il a reçu 54% des votes à la Présidentirlle de 2024.

DEPECHES

Ce n’est plus une coupe du monde, c’est un péage (Paul Biagui)
Esquiver les vraies questions, attaquer les hommes : la stratégie de Guy Marius Sagna face à Thierno Alassane Sall (Par Abdourahmane Maiga)
Affaire Aser: Le temps des artifices est révolu, place à la vérité (Par Aly Bathily)
L’expertise de nos retraités: cet immense patrimoine dont la nation pourrait toujours se servir. Par Adama Ndao, Juriste, Washington

Je suis d’avis que dans ce cas, il doit alors immédiatement rendre son siège aux citoyens et organiser une nouvelle élection Présidentielle.. Car il ne sera alors plus un.occupant légitime ou légal de ce poste.là.

Les suffrages appartiennent au Peuple qui les exprime en faveur d’un concitoyen candidat à un poste électif sur la base des promesses faites par celui-ci.

Ils doivent être redtitués sans délai lorsque cet élu se démarque intentionnellement et progressivement mais aussi radicalement des objectifs et promesses sur la base desquels il était élu.

Washington
Adama Ndao, juriste

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