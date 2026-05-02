Carburant : le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye justifie le maintien des prix malgré les tensions

XALIMANEWS: En direct, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est revenu sur la question sensible des prix du carburant, dans un contexte international marqué par de fortes fluctuations.

Le chef de l’État a rappelé que des efforts importants ont été consentis par le gouvernement, notamment depuis le mois de janvier, pour stabiliser les prix à la pompe. Une décision qui vise à protéger le pouvoir d’achat des Sénégalais malgré la hausse des cours à l’échelle mondiale.

« Nous avons fait le choix de maintenir les prix du carburant, alors même que la tendance internationale est à la hausse », a-t-il expliqué, soulignant que plusieurs pays, y compris parmi les plus puissants comme Turquie, ont déjà procédé à des augmentations.

Toutefois, le Président n’exclut pas des ajustements si la situation venait à se détériorer. Il évoque la possibilité d’appliquer, à terme, la « vérité des prix », tout en précisant que cela dépendra de l’évolution du contexte international.

Dans l’immédiat, l’État privilégie des mesures internes de régulation pour limiter l’impact sur les ménages. L’objectif est de contenir les hausses et d’éviter une répercussion brutale sur les consommateurs.

« Si la situation l’exige, nous prendrons nos responsabilités. Mais pour l’instant, nous continuons à faire des efforts pour préserver les Sénégalais », a-t-il assuré.

Le Président a enfin insisté sur le fait que cette problématique dépasse le cadre national. La volatilité des prix du carburant s’inscrit dans une dynamique mondiale qui affecte l’ensemble des économies, rendant les marges de manœuvre des États plus limitées.