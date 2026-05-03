Djibril Diagne dit “Solution” : l’homme qui veut conquérir la Médina sous la bannière de PASTEF – Les Patriotes

XALIMANEWS: Djibril Diagne, plus connu sous le surnom de « Diagne Solution », s’impose progressivement comme une figure montante de la scène politique locale à la Médina. Candidat à la candidature au sein de PASTEF – Les Patriotes en perspective des élections locales de 2027, il affiche clairement son ambition : briguer la mairie et succéder à Bamba Fall, solidement installé à la tête de la commune.

Militant de la première heure, Diagne Solution fait partie de cette génération engagée qui a très tôt cru au projet porté par Ousmane Sonko. Dès les débuts du parti, il s’est illustré par une implication constante sur le terrain, contribuant à structurer et à implanter la formation politique dans des zones stratégiques comme la Médina. Entre 2018 et 2024, il a été au cœur des moments les plus sensibles de l’histoire récente du parti, notamment lors des tensions politiques ayant opposé le pouvoir et l’opposition.

Durant cette période agitée, Diagne Solution s’est distingué comme un acteur engagé dans la défense de ce qu’il qualifie de « combat pour la survie politique » de son leader. Sa participation active aux mobilisations réclamant la libération de détenus politiques lui a valu des démêlés judiciaires, allant jusqu’à son arrestation. Un épisode qui, loin de freiner son engagement, a renforcé son image de militant déterminé, prêt à payer le prix de ses convictions.

Mais réduire Djibril Diagne à son seul engagement politique serait incomplet. L’homme s’est également forgé une réputation solide dans le domaine social. Fondateur du Mouvement Yermandé, une initiative à vocation communautaire, il œuvre depuis plusieurs années en faveur des populations vulnérables. À travers ce mouvement, il intervient dans divers secteurs : assistance alimentaire pour les familles en difficulté, soutien scolaire pour les jeunes, accompagnement sanitaire ponctuel et actions de solidarité lors des périodes de forte précarité. Cette dimension sociale renforce son ancrage local et nourrit sa popularité auprès des habitants.

À la Médina, Diagne Solution revendique une proximité réelle avec les populations. Présent dans les quartiers, à l’écoute des préoccupations quotidiennes, il affirme connaître en profondeur les doléances des habitants : insalubrité, chômage des jeunes, difficultés d’accès aux services de base ou encore problématiques liées à l’habitat. Selon lui, cette connaissance du terrain constitue un atout majeur pour proposer des solutions concrètes et adaptées, loin des discours politiques déconnectés des réalités.

Se présentant comme un artisan du rayonnement de PASTEF dans la commune, il estime avoir contribué de manière significative à l’enracinement du parti à la Médina. Une légitimité militante qu’il entend faire valoir dans la course à l’investiture. Face à un maire sortant expérimenté, Djibril Diagne mise sur un mélange d’engagement politique, d’action sociale et de proximité citoyenne pour convaincre.

À l’approche des échéances locales de 2027, le profil de Diagne Solution pourrait bien rebattre les cartes dans cette commune emblématique de Dakar, où les enjeux politiques restent particulièrement scrutés.