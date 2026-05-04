“Ni dualité ni cohabitation” : Abdourahmane Diouf sort du silence et défend Diomaye Faye face aux attaques

XALIMANEWS: La sortie du ministre de l’Environnement, Abdourahmane Diouf, vient renforcer la ligne défendue par le pouvoir exécutif après les récentes déclarations du président Bassirou Diomaye Faye. Dans un contexte marqué par des débats intenses autour du fonctionnement de l’État et des rapports entre institutions, le ministre a choisi une posture de fermeté et de clarification.

Dans une interview accordée au journal L’Observateur, il écarte toute idée de dualité ou de cohabitation au sommet de l’État, rappelant que le cadre institutionnel est clairement défini par la Constitution. Pour lui, le président de la République demeure le garant du fonctionnement des institutions et le centre de gravité de la politique nationale. Dans cette logique, les controverses autour d’une prétendue dyarchie n’auraient, selon lui, aucun fondement juridique ni politique.

Abdourahmane Diouf s’est également montré particulièrement offensif face aux attaques visant le chef de l’État sur les réseaux sociaux. Il estime que ces critiques excessives ne fragilisent pas le président, mais révèlent plutôt leurs auteurs, qu’il accuse de dérive verbale et d’excès. Une manière de déplacer le débat du terrain émotionnel vers une lecture morale des comportements politiques.

Au-delà de la polémique, le ministre a surtout cherché à replacer l’action présidentielle dans un cadre de continuité et de stabilité. Il met en avant une gouvernance centrée sur l’amélioration des conditions de vie des populations, tout en soulignant les contraintes économiques internationales auxquelles le pays est confronté. Selon lui, l’exécutif a déjà engagé des mesures d’anticipation pour amortir les chocs et préserver l’équilibre social.

Sur le plan politique, il défend également la cohérence de la coalition au pouvoir, qu’il présente comme une alliance structurée autour d’une vision commune, appelée à évoluer vers une plateforme programmatique plus large. Cette lecture vise à dissiper les doutes sur les tensions internes et à réaffirmer une unité autour de l’action présidentielle.

Concernant les débats politiques et les épisodes récents de tensions, le ministre adopte une posture de rappel à l’ordre institutionnel. Il insiste sur la nécessité de la retenue, du respect des institutions et de la confiance dans la justice, notamment dans le traitement des dossiers sensibles liés aux dernières années de crise.

En filigrane, cette intervention traduit une volonté claire : défendre l’autorité de l’État, consolider la légitimité du président et ramener les débats politiques dans un cadre institutionnel maîtrisé. Une prise de parole qui s’inscrit dans une stratégie plus large de stabilisation du discours gouvernemental face à la montée des critiques et des interprétations politiques concurrentes.