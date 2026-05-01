Politique

Diffamation présumée : Mary Teuw Niane porte plainte contre Thierno Lo

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XALIMANEWS: La tension monte entre acteurs politiques. Mary Teuw Niane a annoncé avoir engagé une procédure judiciaire contre Thierno Lo pour des propos jugés diffamatoires.

Dans une déclaration rendue publique, il a indiqué que son avocat, Maître Khadim Kébé, a déposé une plainte en son nom. Il reproche à Thierno Lo des déclarations faites lors d’une émission, qu’il considère comme portant atteinte à son honneur et à sa réputation.

Au cœur de la polémique, des propos attribués à Thierno Lo selon lesquels le Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, soutiendrait la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

Des affirmations que Mary Teuw Niane conteste fermement, estimant qu’elles relèvent de la désinformation et nécessitent une réponse judiciaire

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