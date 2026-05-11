Vivement que le choix de la raison prenne le dessus sur l’émotion… (Par Thiendella Kébé Poli-Tic)

Les auditions précédentes des candidats pour le poste de SG de l’ONU nous inspirent pour préconiser l’insertion d’une disposition dans la nouvelle réforme d’avant-projet de mise en place d’une cour constitutionnelle.

Les prochaines élections présidentielles seront très déterminantes et d’ailleurs l’atmosphère politique actuelle au Sénégal ne laisse personne indifférente.

Par conséquent, nous proposons que tout prochain aspirant passe l’examen au laser d’une audition publique à 360° afin qu’il puisse défendre devant tous les Sénégalais son programme et ses projets de société dans une dimension nationale et internationale.

L’assemblée chargée des auditions pourrait être composée de :

-Députés et maires (porteurs des préoccupations citoyennes) ;

-Membres de la société civile (notamment sur les droits humains) ;

-Magistrats et officiers de police judiciaire (enquête de moralité) ; Marabouts ou hauts clergés (pour préserver un climat social apaisé).

La liste reste ouverte à toute proposition d’amélioration.

Cette disposition remplacerait de facto l’électorat émotionnel et aiderait chaque Sénégalais à choisir rationnellement son Président de la République.

Par ailleurs, au moment où le Moyen-Orient s’embrase et où les crises économiques se multiplient, il devient essentiel de privilégier l’union, la solidarité et le travail afin de trouver des solutions aux défis actuels et futurs.

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