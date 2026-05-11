Italie : un Sénégalais en possession de 200 euros sans justification arrêté à Turin

XALIMANEWS: Un ressortissant sénégalais, dont le nom n’a pas été communiqué, a été interpellé à Turin lors d’une importante opération de sécurisation conduite par la police d’État italienne et la police municipale.

D’après les informations relayées par le journal Les Échos dans sa parution de ce lundi, l’homme aurait tenté de tromper les forces de l’ordre sur son identité au cours d’un contrôle, avant de se montrer récalcitrant face aux agents.

Les enquêteurs ont retrouvé sur lui deux téléphones portables ainsi qu’une somme de 200 euros, soit environ 130 000 FCFA, dont il n’aurait pas été en mesure d’expliquer la provenance immédiate.

Cette vaste descente policière, organisée dans le quartier de San Salvario, a permis l’arrestation de 135 personnes et la vérification de huit véhicules, selon le quotidien sénégalais.