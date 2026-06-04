Aldiouma Sow recadre Ousmane Sonko : « Diomaye n’a jamais conclu de pacte secret au Cap Manuel »

XALIMANEWS: À 48 heures du congrès du PASTEF, le ministre-conseiller à la Présidence de la République, Aldiouma Sow, est monté au créneau pour réagir aux récentes déclarations d’Ousmane Sonko. Dans une sortie remarquée, il a pris la défense du président Bassirou Diomaye Faye, rejetant fermement les accusations et spéculations évoquant un prétendu « pacte secret » conclu durant la période de détention au Cap Manuel.

Selon Aldiouma Sow, le chef de l’État n’a jamais conclu un quelconque accord occulte en prison. Il affirme que Bassirou Diomaye Faye est resté fidèle à ses principes et à son engagement politique tout au long du processus qui a conduit à l’alternance de 2024.

Le ministre-conseiller a également réfuté toute idée selon laquelle le président aurait participé à une démarche visant à confisquer la volonté populaire. « Il n’a souscrit à aucune initiative de braquage du droit souverain du peuple sénégalais d’élire le candidat de son choix », a-t-il soutenu.

Poursuivant son argumentaire, Aldiouma Sow a insisté sur la conception que le président de la République se fait du dialogue politique. D’après lui, chez Bassirou Diomaye Faye, le dialogue n’est ni un instrument de circonstance ni un simple outil tactique destiné à gérer des rapports de force. Il s’agit plutôt d’une valeur fondamentale qui guide son action politique et institutionnelle.

Cette prise de position intervient dans un contexte marqué par des débats et interrogations au sein de la majorité et des sympathisants du PASTEF, alors que le parti s’apprête à tenir un congrès très attendu. Les déclarations d’Aldiouma Sow relancent ainsi le débat sur les relations entre les deux principales figures de l’exécutif sénégalais et sur les orientations futures du pouvoir.