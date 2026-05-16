Politique

Cité Keur Gorgui: Goumbala débarque chez Ousmane Sonko en pleine réunion de PASTEF et assène ses vérités

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XALIMANEWS: Une scène inhabituelle s’est déroulée à la cité Keur Gorgui, où se tenait une réunion du bureau politique de PASTEF au domicile de son leader Ousmane Sonko.

Alors que la rencontre était en cours et que des journalistes étaient postés à l’extérieur, Mamadou Goumbala, s’est présenté sur les lieux sans faire partie des invités officiels. Son arrivée a immédiatement attiré l’attention des personnes présentes devant la résidence.

Face aux caméras, il a tenu à livrer un message à forte portée politique, appelant à l’apaisement des tensions qu’il estime exister entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.

Selon lui, les divergences au sommet de l’État ne devraient pas prendre le dessus sur les attentes des citoyens. Il a insisté sur la nécessité pour les dirigeants de se concentrer sur les préoccupations quotidiennes des Sénégalais, notamment les questions sociales et économiques.

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« Les querelles au sommet de l’État doivent cesser. Nous les avons élus pour soulager les souffrances des Sénégalais, pas pour des calculs politiques », a-t-il déclaré devant les journalistes.

Mamadou Goumbala a également exhorté les deux responsables à préserver leur entente politique, estimant que leur union reste essentielle pour la stabilité de l’action publique. Il a rappelé que les citoyens attendent avant tout des résultats concrets et non des affrontements politiques internes.

Dans la même dynamique, il a suggéré que les tensions internes observées au sein de la majorité pourraient justifier, selon lui, la mise en place de cadres de concertation plus larges, afin de renforcer la cohésion autour de la gouvernance actuelle.

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