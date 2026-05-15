Fraternité, souvenirs et vision commune : la rencontre des responsables de PASTEF fait réagir

XALIMANEWS: El Malick Ndiaye a publié un message mettant en lumière la cohésion et l’esprit de fraternité qui règnent au sein du PASTEF, à l’occasion d’une réunion de travail entre plusieurs responsables du parti.

Dans cette publication, il souligne que cette rencontre, bien que présentée comme une simple séance de travail, a été marquée par des échanges riches ainsi que par des souvenirs rappelant le parcours et les combats menés ensemble par les membres de la formation politique.

Selon lui, la véritable force du PASTEF repose avant tout sur l’engagement militant, la fidélité aux convictions et les liens forgés au fil des années.

Face aux nombreux défis qui attendent le parti et les autorités, El Malick Ndiaye affirme que les responsables conservent intactes leur détermination, leur unité ainsi que leur confiance dans leur vision commune pour le Sénégal.

Il estime également que chaque étape traversée renforce davantage leur volonté de servir le pays avec « responsabilité, courage et constance ».

Dans son message, le responsable politique évoque aussi des perspectives qu’il juge prometteuses pour le Sénégal et pour le projet porté par le PASTEF. Des ambitions qu’il associe à l’espoir, au progrès et à la souveraineté.

« Ensemble, plus que jamais, nous poursuivons la marche », conclut-il.