PASTEF dénonce les convocations de Cheikh Bara Ndiaye et Guy Marius Sagna et exige le respect de l’immunité parlementaire.

XALIMANEWS: Le groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes est monté au créneau pour réagir aux convocations adressées aux députés Cheikh Bara Ndiaye et Guy Marius Sagna par la Gendarmerie nationale. Dans un communiqué rendu public, les parlementaires expriment leur « profonde indignation » face à cette situation qu’ils considèrent comme préoccupante pour le respect des principes démocratiques et des prérogatives du Parlement.

Avant d’aborder cette affaire, le groupe a tenu à féliciter le nouveau président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, pour son élection à la tête de l’institution parlementaire. Les députés ont également salué le bilan de son prédécesseur, El Malick Ndiaye, louant son sens des responsabilités, son élégance républicaine et son engagement en faveur de la stabilité institutionnelle. Ils ont aussi rendu hommage à leur collègue Ismaila Wone pour l’exercice de son mandat.

Concernant les convocations, le groupe parlementaire dénonce également une tentative d’interpellation du député Cheikh Bara Ndiaye par des éléments de la Section de recherches à l’intérieur même de l’Assemblée nationale, quelques minutes après la clôture d’une séance plénière. Pour les députés de PASTEF, ces faits soulèvent de sérieuses interrogations quant au respect de l’indépendance du pouvoir législatif et de la liberté d’exercice du mandat parlementaire.

Le groupe rappelle que les députés bénéficient d’une protection constitutionnelle spécifique à travers le régime de l’immunité parlementaire. Selon lui, si tout élu reste soumis aux lois de la République et peut être entendu dans le cadre d’une procédure judiciaire régulière, toute mesure susceptible de restreindre sa liberté doit impérativement respecter les dispositions prévues par la Constitution et le règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Dans cette perspective, les députés de PASTEF exigent le respect strict des procédures relatives à l’immunité parlementaire et réaffirment leur soutien total à leurs collègues Cheikh Bara Ndiaye et Guy Marius Sagna. Ils mettent également en garde contre toute tentative d’instrumentalisation de la justice ou des forces de défense et de sécurité à des fins d’intimidation politique ou de restriction de la liberté d’expression des représentants du peuple.

Le groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes affirme enfin qu’il restera vigilant face à toute atteinte aux droits des députés et aux principes démocratiques, réitérant son engagement à défendre l’État de droit, la séparation des pouvoirs et le respect des institutions républicaines