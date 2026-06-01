Politique

PASTEF dénonce les convocations de Cheikh Bara Ndiaye et Guy Marius Sagna et exige le respect de l’immunité parlementaire.

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: Le groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes est monté au créneau pour réagir aux convocations adressées aux députés Cheikh Bara Ndiaye et Guy Marius Sagna par la Gendarmerie nationale. Dans un communiqué rendu public, les parlementaires expriment leur « profonde indignation » face à cette situation qu’ils considèrent comme préoccupante pour le respect des principes démocratiques et des prérogatives du Parlement.

Avant d’aborder cette affaire, le groupe a tenu à féliciter le nouveau président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, pour son élection à la tête de l’institution parlementaire. Les députés ont également salué le bilan de son prédécesseur, El Malick Ndiaye, louant son sens des responsabilités, son élégance républicaine et son engagement en faveur de la stabilité institutionnelle. Ils ont aussi rendu hommage à leur collègue Ismaila Wone pour l’exercice de son mandat.

Concernant les convocations, le groupe parlementaire dénonce également une tentative d’interpellation du député Cheikh Bara Ndiaye par des éléments de la Section de recherches à l’intérieur même de l’Assemblée nationale, quelques minutes après la clôture d’une séance plénière. Pour les députés de PASTEF, ces faits soulèvent de sérieuses interrogations quant au respect de l’indépendance du pouvoir législatif et de la liberté d’exercice du mandat parlementaire.

Le groupe rappelle que les députés bénéficient d’une protection constitutionnelle spécifique à travers le régime de l’immunité parlementaire. Selon lui, si tout élu reste soumis aux lois de la République et peut être entendu dans le cadre d’une procédure judiciaire régulière, toute mesure susceptible de restreindre sa liberté doit impérativement respecter les dispositions prévues par la Constitution et le règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

DEPECHES

Gouvernement Al Aminou Lô : l’interminable attente et les tensions dans les coulisses du pouvoir
Abdoulaye Wade, l’homme qui a décomplexé le Sénégal et l’Afrique, selon Ousmane Ngom
Du mouvement à l’organisation : le défi du premier congrès du Pastef Les Patriotes (Par Ousmane Sonko)
Bassirou Diomaye Faye : « La République découvre qu’elle est plus jeune que Abdoulaye Wade »

Dans cette perspective, les députés de PASTEF exigent le respect strict des procédures relatives à l’immunité parlementaire et réaffirment leur soutien total à leurs collègues Cheikh Bara Ndiaye et Guy Marius Sagna. Ils mettent également en garde contre toute tentative d’instrumentalisation de la justice ou des forces de défense et de sécurité à des fins d’intimidation politique ou de restriction de la liberté d’expression des représentants du peuple.

Le groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes affirme enfin qu’il restera vigilant face à toute atteinte aux droits des députés et aux principes démocratiques, réitérant son engagement à défendre l’État de droit, la séparation des pouvoirs et le respect des institutions républicaines

Share This Article
Previous Article Du mouvement à l’organisation : le défi du premier congrès du Pastef Les Patriotes (Par Ousmane Sonko)
Next Article Drame à la cité Fadia: Après avoir tué son frère de huit coups de couteau, Matar Fall invoque l’ivresse
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Intégralité du discours français d’Ousmane Sonko, nouveau président de l’Assemblée nationale.

By
Xalima
Xalima TV

Ce qu’on ne vous dit jamais sur les coulisses du pouvoir. Les révélations du Général Gueye Faye.

By
Xalima
Xalima TV

Face cachée de l’immigration au Canada, du rêve au cauchemar”il faut se préparer mentalement” H. Keita

By
Xalima
LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Politique

Macky Sall célèbre « un bâtisseur du Sénégal » à l’occasion des 100 ans de Wade

Politique

Centenaire de Wade : Ousmane Sonko rend hommage à « un siècle de vie utile » rempli d’histoire et de dignité

A la UnePolitique

Pastef clarifie sa position sur la formation du gouvernement et fixe ses conditions

Politique

Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale : aucune procédure engagée devant le Conseil constitutionnel

Previous Next
A LIRE AUSSI
Les lions

États-Unis 3-2 Sénégal : les Lions s’inclinent à Charlotte pour leur premier match de préparation

Lutte

Interpellé dès son retour au Sénégal : Ama Baldé reste serein et regrette la tournure des événements

Sports

Mi-temps : les États-Unis mènent 2-1, Sadio Mané maintient le Sénégal en vie

Les lions

États-Unis – Sénégal : Pape Thiaw dévoile son onze de départ

Football

Mondial 2026 : le Sénégal lance sa préparation face aux États-Unis ce dimanche