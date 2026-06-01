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Abdoulaye Wade, l’homme qui a décomplexé le Sénégal et l’Afrique, selon Ousmane Ngom

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XALIMANEWS: À l’occasion du centenaire de l’ancien président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade, l’ancien ministre Ousmane Ngom a procédé, dimanche, à la présentation officielle de son ouvrage intitulé « Abdoulaye Wade, centenaire d’un homme d’exception ». Une publication qu’il présente comme sa contribution personnelle à la célébration des 100 ans de celui qu’il considère comme une figure majeure de l’histoire politique sénégalaise.

La cérémonie de dédicace du livre, sous-titré « Un bréviaire pour la conquête démocratique des droits et libertés », s’est tenue à la Maison de la Presse Babacar Touré, en présence de nombreuses personnalités du monde politique, diplomatique, culturel et littéraire.

Prenant la parole devant l’assistance, Ousmane Ngom a salué l’héritage politique de l’ancien chef de l’État, estimant qu’Abdoulaye Wade a profondément transformé la perception que les Sénégalais et les Africains avaient d’eux-mêmes.

« Abdoulaye Wade a su décomplexer le Sénégal en particulier et l’Afrique en général », a-t-il déclaré, invitant les lecteurs à découvrir un ouvrage qu’il considère comme un témoignage de leur histoire commune.

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Juriste de formation et ancien numéro deux du Parti démocratique sénégalais (PDS), Ousmane Ngom signe ici sa première publication. Figure emblématique de l’opposition aux côtés d’Abdoulaye Wade durant plusieurs décennies, il a également occupé plusieurs fonctions ministérielles sous les présidences d’Abdou Diouf et d’Abdoulaye Wade, notamment aux départements du Travail, de la Santé, du Commerce, de l’Intérieur et des Mines.

Composé de 287 pages et publié aux Éditions Salama, l’ouvrage retrace le parcours politique de l’ancien président et met en lumière son rôle dans la conquête démocratique et l’alternance politique au Sénégal.

Selon Seydi Sow, directeur des Éditions Salama, ce livre constitue « un pont entre l’histoire et les générations », permettant de mieux comprendre l’influence durable d’Abdoulaye Wade sur la trajectoire nationale.

L’éditeur a également décrit l’ancien président comme une figure de courage et de conviction, rappelant qu’il fut pendant longtemps un opposant déterminé et un témoin critique des dérives du pouvoir socialiste.

« Pour toute une génération, Abdoulaye Wade représente bien plus qu’un homme politique. Il incarne une promesse de changement, de justice et d’alternance », a souligné Seydi Sow.

À travers cet ouvrage, Ousmane Ngom entend ainsi rendre hommage à celui que beaucoup considèrent encore comme le « pape du Sopi », dont l’influence continue de marquer l’histoire politique contemporaine du Sénégal.

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