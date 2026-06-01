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Gouvernement Al Aminou Lô : l’interminable attente et les tensions dans les coulisses du pouvoir

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XALIMANEWS: Dix jours après le limogeage de Ousmane Sonko et huit jours après la nomination d’Al Aminou Lô à la Primature, le Sénégal attend toujours la formation de son nouveau gouvernement. Une situation inhabituelle qui alimente interrogations, spéculations et crispations au sommet de l’État.

Selon Le Quotidien, cette absence prolongée de fumée blanche traduit un bras de fer discret mais intense entre le nouveau Premier ministre et le parti présidentiel PASTEF, largement majoritaire à l’Assemblée nationale et déterminé à peser dans la composition de l’exécutif.

Le journal évoque ainsi un retard inédit, révélateur de négociations difficiles et d’équilibres politiques fragiles au sein d’une majorité désormais jugée hégémonique. Derrière les discussions, se jouerait une lutte d’influence autour des postes clés et de l’orientation du futur gouvernement.

De son côté, L’As adopte un ton plus critique encore avec un titre sans détour : « Le Sénégal, otage des hésitations du pouvoir ». Le quotidien souligne que depuis la recomposition de la Primature, le pays traverse une phase d’incertitude politique prolongée, alors même qu’il fait face à d’importants défis économiques et sociaux.

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Le journal rappelle que, malgré la nomination d’un nouveau chef de gouvernement, la constitution de l’équipe tarde à se concrétiser. Une situation qui nourrit les spéculations sur d’éventuelles divergences internes et sur les difficultés du pouvoir exécutif à stabiliser ses équilibres.

Dans ce contexte, L’As insiste sur l’urgence d’une action gouvernementale claire et opérationnelle : le pays, selon lui, ne peut se permettre une longue période d’attente. Le message est direct : gouverner, ce n’est pas seulement conquérir le pouvoir, c’est décider et agir rapidement face aux attentes des citoyens.

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