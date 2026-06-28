Révision constitutionnelle : Fadilou Keïta règle ses comptes avec Abdourahmane Diouf et Mimi Touré

XALIMANEWS: Le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Fadilou Keïta, a vivement réagi aux récentes prises de position de certaines figures de la coalition Diomaye au sujet de la révision constitutionnelle et de la séquence politique de 2024.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le responsable de Pastef s’en est d’abord pris à Abdourahmane Diouf, qu’il accuse de tenir des propos mensongers en affirmant que le président de Pastef, Ousmane Sonko, aurait cherché à reporter l’élection présidentielle de 2024.

« En Abdourahmane Diouf, le Sénégal tient son Charles Ponzi… ce monsieur porte désormais le manteau du plus grand menteur de la sphère politique sénégalaise », a-t-il écrit, rejetant catégoriquement cette accusation visant Ousmane Sonko.

Fadilou Keïta a également ciblé l’ancienne Première ministre Aminata Touré, dite Mimi Touré, dans des termes particulièrement virulents. Il estime que celle-ci est politiquement affaiblie depuis les événements du 8 novembre 2025 et minimise désormais son influence sur la scène politique.

À travers cette sortie, le responsable de Pastef répond frontalement aux critiques formulées par plusieurs leaders de la coalition Diomaye contre le projet de révision constitutionnelle, dans un contexte de vifs débats autour de la réforme annoncée par la majorité.