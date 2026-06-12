Politique

Prise de fonction : El Hadji Abdourahmane Diouf s’engage à faire de l’énergie un levier de souveraineté nationale

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XALIMANEWS: Le nouveau ministre de l’Énergie et du Pétrole, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, a officiellement pris fonction jeudi 11 juin. Dans un message publié à cette occasion, il a exprimé sa gratitude au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour la confiance placée en lui à la tête de ce département stratégique.

« C’est avec un profond sens de la responsabilité que j’ai pris les fonctions de ministre de l’Énergie et du Pétrole », a déclaré le nouveau membre du gouvernement, soulignant l’importance des défis qui l’attendent dans un contexte marqué par l’entrée du Sénégal dans l’ère de la production pétrolière et gazière.

Dr El Hadji Abdourahmane Diouf a également rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, Birame Soulèye Diop, saluant son engagement durant une période qu’il qualifie d’historique pour le pays. Selon lui, l’ancien ministre a accompagné avec détermination le démarrage effectif de la production des hydrocarbures sénégalais.

Le nouveau ministre a réaffirmé sa volonté de servir la République avec « loyauté, rigueur et dévouement », en veillant à ce que les ressources énergétiques du Sénégal contribuent pleinement à la souveraineté nationale, à la prospérité partagée et à l’amélioration des conditions de vie des populations.

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Insistant sur la nécessité d’une gouvernance concertée du secteur, il a assuré vouloir travailler avec l’ensemble des acteurs concernés dans un esprit de dialogue, d’excellence et de défense de l’intérêt général.

Cette prise de fonction intervient à un moment crucial pour le Sénégal, qui ambitionne de faire de ses ressources pétrolières et gazières un moteur de développement économique durable et inclusif.

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