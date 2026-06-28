Révision constitutionnelle : le PDS réclame un référendum et appelle à une large concertation nationale

XALIMANEWS: Le Parti démocratique sénégalais (PDS) est monté au créneau au sujet du projet de révision constitutionnelle porté par le groupe parlementaire Pastef. Dans une déclaration rendue publique, le parti affirme suivre « avec la plus grande vigilance » les débats autour de cette réforme qu’il juge déterminante pour l’avenir des institutions du pays.

Le PDS rappelle que la Constitution constitue le socle de la République et le pacte fondamental qui unit la Nation. À ce titre, il estime qu’elle appartient exclusivement au peuple sénégalais et engage aussi bien les générations actuelles que futures.

Face à l’ampleur des changements envisagés, le parti souligne qu’aucune révision majeure de la Loi fondamentale ne peut être menée sans une concertation nationale « véritable, inclusive et transparente », associant l’ensemble des composantes de la société.

Le PDS insiste sur la tradition sénégalaise de dialogue et de recherche du consensus qui, selon lui, a toujours accompagné les grandes réformes constitutionnelles et contribué à la stabilité des institutions ainsi qu’au renforcement de l’État de droit.

Dans cette optique, le parti condamne toute tentative de modifier la Constitution dans la précipitation ou sous l’effet de considérations politiques conjoncturelles. Il estime que l’organisation des pouvoirs publics ne saurait être remodelée au gré des intérêts du moment et rappelle que la Constitution doit demeurer au-dessus des rapports de force politiques.

Le Parti démocratique sénégalais réaffirme également que le référendum demeure, pour une réforme constitutionnelle de cette importance, « la voie la plus légitime, la plus démocratique et la plus conforme à la souveraineté populaire ». Le parti se réfère à l’adoption de la Constitution de 2001 sous la présidence de Me Abdoulaye Wade, rappelant que celle-ci avait été approuvée par le peuple sénégalais à travers un référendum.

Enfin, le PDS lance un appel au sursaut républicain et à la mobilisation de toutes les forces vives de la Nation afin de défendre la Constitution, préserver l’État de droit et protéger durablement les fondements de la République.