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Linguere : un commerçant agressé à son domicile, 150 000 FCFA emportés par des hommes armés

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XALIMANEWS: Un commerçant a été violemment agressé dans la nuit du jeudi au vendredi par un groupe d’individus armés ayant fait irruption à son domicile, qui abrite également sa boutique, à Barkédji, dans le département de Linguère. Les assaillants sont repartis avec un butin estimé à 150 000 francs CFA.

Selon les déclarations de la victime, Badou Guèye, l’attaque s’est produite aux environs de 3 heures du matin. Des individus encagoulés et armés de pistolets ont pénétré dans sa concession avant de maîtriser l’une de ses épouses. Ils se sont ensuite dirigés vers la boutique où se trouvait le commerçant.

Sous la menace de leurs armes, les assaillants auraient exigé de l’argent. « Ils m’ont violemment battu et exigé que je leur remette l’argent, menaçant de me tuer en cas de refus », a confié Badou Guèye.

Au cours de l’attaque, l’épouse du commerçant a été ligotée. Alerté par les bruits, l’un de ses fils s’est enfermé dans sa chambre et a réussi à contacter la gendarmerie.

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Informées de la situation, les forces de l’ordre se sont rapidement rendues sur les lieux. Selon les premières informations, des échanges de tirs ont eu lieu entre les gendarmes et les assaillants, qui ont finalement réussi à prendre la fuite.

D’après la victime, le groupe était composé d’une vingtaine d’individus armés de pistolets et de coupe-coupe. Avant de quitter les lieux, ils ont emporté la somme de 150 000 francs CFA conservée dans la boutique.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent également que les malfaiteurs auraient auparavant volé un véhicule appartenant à un particulier à Linguère, véhicule qui aurait servi à commettre l’attaque.

Blessé lors de cette agression, Badou Guèye a été évacué par les sapeurs-pompiers vers l’hôpital Magatte Lo de Linguère. Il a été entendu par les gendarmes dans le cadre de l’enquête ouverte pour identifier et retrouver les auteurs de ce braquage.

Cette attaque a provoqué une vive inquiétude au sein de la population de Barkédji, localité située à une trentaine de kilomètres de Linguère, où les habitants s’interrogent sur la recrudescence des actes de banditisme dans la zone.

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