Affaires des homosexuels arrêtés à Rosso : ce que révèlent les éléments saisis par les enquêteurs

XALIMANEWS: L’affaire des homosexuels menée par la gendarmerie de Rosso connaît de nouveaux développements après l’interpellation de huit personnes . Selon Libération, deux des mis en cause font également l’objet de poursuites pour transmission volontaire du VIH, à la suite de tests qui se sont révélés positifs.

Les enquêteurs auraient également exploité un groupe WhatsApp présenté comme étant au cœur d’un réseau transfrontalier. Les échanges retrouvés contiendraient notamment des images compromettantes ainsi que des messages évoquant l’organisation de rencontres sexuelles.

Toujours d’après Libération, Abdourahmane Niang, surnommé « Papa », considéré comme une figure centrale de cette affaire, avait récemment échappé à un lynchage après avoir été surpris dans une chambre avec Gora Cissé, lui aussi interpellé par la suite à Rosso. L’enquête se poursuit afin d’établir les responsabilités des différentes personnes impliquées.