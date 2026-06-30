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Un commerce de café utilisé comme couverture pour un trafic de drogue à Diamaguène

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XALIMANEWS: Le Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a interpellé un homme domicilié à Diacksao, soupçonné d’offre et de cession de comprimés barbituriques.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause exploitait un commerce de café à l’arrêt de Diamaguène, qui aurait servi de façade pour dissimuler un trafic de produits pharmaceutiques illicites. Alertés par une dénonciation anonyme, les policiers ont procédé à une fouille de son étal.

L’opération a permis la découverte de 44 tablettes de différents comprimés, dont des TRAMAPA, TALODOL, TAPENDOL, DIZAPAM et PELADOL EXTRA, ainsi que d’autres médicaments. À l’issue de sa garde à vue, le suspect a été déféré au parquet.

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