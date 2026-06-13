Assemblée nationale : Malick Ndiaye sur le point de faire son retour au Bureau,m

XALIMANEWS: Trois semaines seulement après avoir quitté la présidence de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye pourrait rapidement retrouver une place de premier plan au sein du Bureau de l’institution parlementaire.

Dans un communiqué publié le 12 juin, l’Assemblée nationale a annoncé les démissions du premier vice-président, Ismaïla Diallo, et du troisième vice-président, Cheikh Thioro Mbacké. Selon la presse, ces départs s’inscrivent dans le cadre de la réorganisation interne engagée par le Pastef, parti largement majoritaire au sein de l’hémicycle.

Cette recomposition alimente les spéculations sur un possible retour de Malick Ndiaye à un poste stratégique au sein du Bureau de l’Assemblée nationale. Plusieurs quotidiens ont largement relayé cette information, tout en mettant en avant un autre dossier majeur : le dépôt imminent d’une proposition de loi portant modification de la Constitution.

Le quotidien L’Observateur évoque ainsi une nouvelle « secousse institutionnelle ». Selon le journal, un groupe de députés de Pastef a introduit une proposition de révision de la Constitution dans un contexte marqué par la volonté du président Bassirou Diomaye Faye d’engager d’importantes réformes institutionnelles.

Interrogé sur cette initiative, l’ancien député Moussa Tine estime qu’une telle démarche pourrait provoquer des tensions politiques et institutionnelles. Selon lui, aucune majorité parlementaire, aussi forte soit-elle, ne peut procéder à une révision de la Constitution sans l’aval du président de la République.

De son côté, Sud Quotidien présente cette initiative comme la première tentative de révision constitutionnelle sous l’ère Sonko à la tête de l’Assemblée nationale. L’ancien Premier ministre a récemment accédé à la présidence de l’institution parlementaire après avoir quitté ses fonctions gouvernementales à la suite d’une décision du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.

Entre réorganisation du Bureau et projet de réforme constitutionnelle, l’Assemblée nationale semble ainsi entrer dans une nouvelle phase politique qui pourrait avoir des répercussions importantes sur le fonctionnement des institutions sénégalaises.