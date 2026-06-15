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Avant Sénégal – France : confiance et ambition chez les Lions de la Teranga

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XALIMANEWS: À quelques heures de l’entrée en lice du Sénégal face à la France dans cette Coupe du monde 2026, la confiance règne dans les rangs des Lions. Déterminés à réussir leur début de compétition, les hommes de Pape Thiaw s’apprêtent à défier l’un des favoris du tournoi dans une rencontre qui s’annonce particulièrement intense.

Les supporters sénégalais attendent avec impatience ce choc entre deux nations qui se connaissent bien. Emmené par une génération talentueuse, le Sénégal compte sur ses atouts offensifs et sa solidité collective pour rivaliser avec les Bleus et créer l’exploit.

La récente déclaration d’Iliman Ndiaye illustre parfaitement l’état d’esprit qui anime le groupe. L’ailier d’Everton a affiché sa confiance et sa fierté, estimant que le Sénégal a toujours sa place parmi les grandes nations du football mondial.

Face à une équipe de France riche en talents et habituée aux grands rendez-vous, les Lions savent que la mission sera difficile. Mais l’ambition est claire : démarrer la compétition par un résultat positif et envoyer un message fort à leurs futurs adversaires.

Le rendez-vous est pris. Toute une nation sera derrière ses Lions pour ce qui constitue déjà l’un des matchs les plus attendus de cette phase de groupes.

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