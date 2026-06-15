Alioune Ndoye défie la direction : le PS plongé dans une nouvelle crise

XALIMANEWS: L’Assemblée générale des secrétaires généraux de coordination du Parti socialiste (PS), tenue samedi à la Maison du Parti, a mis en évidence les profondes tensions qui secouent actuellement la formation politique. Malgré un climat marqué par des incidents et des affrontements entre militants, les responsables présents ont réaffirmé leur soutien à la secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye, tout en appelant au rassemblement pour relancer le parti.

Dans le communiqué final, les secrétaires généraux de coordination ont renouvelé leur confiance à la dirigeante socialiste, saluant les efforts entrepris pour renforcer la cohésion interne et redynamiser le PS. Ils ont également insisté sur l’importance de préserver l’unité du parti et de consolider sa présence sur l’ensemble du territoire national.

Cependant, cette volonté affichée de rassemblement a été éclipsée par les violents incidents survenus dès le début de la rencontre. L’arrivée d’Alioune Ndoye, accompagné notamment de Serigne Mbaye Thiam et de plusieurs de ses partisans, a provoqué une vive polémique autour des modalités d’accès à la salle de réunion.

Les contestations liées au contrôle des entrées ont rapidement dégénéré en affrontements. Des échanges houleux ont été suivis de jets de pierres, de dégradations matérielles et de l’usage de gaz lacrymogènes, contraignant les organisateurs à interrompre temporairement les travaux. Ces événements traduisent les divisions croissantes entre les partisans de la direction actuelle et les militants qui remettent en cause sa gestion.

Alioune Ndoye a vivement critiqué le dispositif mis en place, estimant qu’aucun militant ne devrait être empêché d’accéder à la Maison du Parti. Il a également salué la mobilisation de ses soutiens, considérant qu’elle a permis d’exprimer leur désaccord face à ce qu’ils dénoncent comme une restriction du débat interne.

Face à cette situation, l’Assemblée générale élargie des coordinations a condamné fermement les actes de violence et de vandalisme enregistrés durant la rencontre. Les participants ont demandé que des mesures disciplinaires soient prises à l’encontre des auteurs des troubles afin de préserver la stabilité et la discipline au sein du parti.

Au-delà des incidents, cette journée a surtout révélé les défis majeurs auxquels le Parti socialiste est confronté. Entre ambitions de renouveau et rivalités internes, le PS traverse une phase délicate qui pourrait peser sur son avenir. Les responsables réunis à Dakar ont ainsi appelé l’ensemble des militants à privilégier le dialogue, la responsabilité et l’intérêt supérieur du parti pour construire les conditions de son redressement.