Coupe du monde 2026 : Hervé Renard nommé sélectionneur de la Tunisie après la lourde défaite contre la Suède

XALIMANEWS: La Fédération tunisienne de football a officialisé, lundi soir, la nomination du technicien français Hervé Renard à la tête des Aigles de Carthage. Il succède à Sabri Lamouchi, dont le contrat a été résilié quelques heures plus tôt après la lourde défaite (5-1) concédée face à la Suède lors du premier match de la Tunisie à la Coupe du monde 2026.

Face à cette situation délicate, les dirigeants tunisiens ont choisi de faire confiance à l’expérience d’Hervé Renard pour redresser la sélection nationale et relancer ses ambitions dans la compétition.

Le technicien français disputera ainsi sa troisième Coupe du monde consécutive en tant que sélectionneur. Il avait conduit le Maroc au Mondial 2018 en Russie avant de prendre les rênes de l’Arabie saoudite, qu’il avait également qualifiée pour les éditions suivantes du tournoi mondial.

Après son départ de la sélection saoudienne, Hervé Renard retrouve rapidement un banc en pleine Coupe du monde. Sa mission sera de remettre la Tunisie sur de bons rails et de lui permettre de conserver ses chances de qualification.

Derniers de leur groupe après la première journée, les Aigles de Carthage joueront déjà gros samedi prochain face au Japon, à l’occasion de leur deuxième sortie dans le groupe F.