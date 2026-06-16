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Effondrement d’un immeuble à Saint-Louis : le bilan s’alourdit à cinq morts

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XALIMANEWS: Le bilan de l’effondrement d’un immeuble survenu dans la nuit de dimanche à lundi au quartier Pikine, à Saint-Louis, s’est aggravé. Le nombre de victimes est désormais de cinq morts après le décès d’un des blessés qui était pris en charge à l’hôpital régional.

L’information a été confirmée ce mardi par le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, en marge de la visite du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, sur les lieux du drame.

« Un blessé est malheureusement décédé. Ce qui porte le bilan maintenant à cinq morts », a déclaré le gouverneur devant la presse.

Au-delà des pertes humaines, Al Hassan Sall a souligné l’ampleur des dégâts matériels, indiquant que le propriétaire a entièrement perdu son immeuble. Il a également précisé que les besoins des sinistrés ont été identifiés et concernent notamment un accompagnement financier ainsi qu’un soutien psychosocial.

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Pour rappel, l’immeuble à usage d’habitation de type R+2 s’était effondré dans la nuit de dimanche à lundi au quartier Pikine. Le premier bilan communiqué par les autorités faisait état de quatre morts et de quatre blessés. Aujourd’hui, la tragédie s’alourdit avec une cinquième victime.

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