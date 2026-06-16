Saint-Louis : le ministre de l’Intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé au chevet des victimes de l’effondrement d’un immeuble.

XALIMANEWS: Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, s’est rendu ce mardi à Saint-Louis pour constater les conséquences de l’effondrement d’un immeuble survenu au quartier Pikine.

Arrivé à bord d’un hélicoptère aux environs de 11h30, le ministre a été accueilli par le gouverneur de la région, Al Hassan Sall, le préfet du département, Maurice Latyr Dione, ainsi que plusieurs autorités administratives et chefs de service.

Après son arrivée, le convoi ministériel s’est immédiatement dirigé vers le quartier Pikine, dans les faubourgs de Sor, où le drame s’est produit.

Cette visite intervient au lendemain de l’effondrement d’un immeuble à usage d’habitation de type R+2. Selon les premières informations communiquées par une source sécuritaire, le sinistre a fait huit victimes, dont quatre morts, deux blessés graves et deux blessés légers.

Les autorités poursuivent l’évaluation de la situation et l’accompagnement des familles touchées par cette tragédie.