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Défaite du Sénégal : le sélectionneur analyse les erreurs défensives

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XALIMANEWS: Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye sont bien au centre des explications du sélectionneur national Pape Thiaw après la défaite du Sénégal face à la France (1-3). Malgré leur retour récent de blessure, les deux cadres sénégalais ont été titularisés et jugés « aptes » par le staff technique.

En conférence de presse, Pape Thiaw a défendu ses choix, estimant que les joueurs concernés avaient montré qu’ils pouvaient tenir leur rôle sur le terrain. Il a toutefois reconnu que le manque de rythme lié aux blessures récentes de Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye pouvait avoir un impact, sans en faire la principale cause des erreurs défensives.

Le sélectionneur a surtout insisté sur les défaillances collectives du bloc défensif, notamment dans l’agressivité et la gestion des phases sans ballon. Selon lui, certaines situations, dont l’action du premier but, auraient pu être mieux gérées si l’équipe avait exercé plus de pression sur le porteur du ballon.

Malgré ce revers, le technicien sénégalais veut rapidement tourner la page. Il appelle à une remobilisation totale du groupe avant le prochain match contre la Norvège, prévu lundi à 00h, avec l’objectif clair de décrocher une victoire pour relancer les chances de qualification.

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