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Coup de filet historique : 970 kg de cocaïne saisis à Koumpentoum

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XALIMANEWS: Les Douanes sénégalaises viennent de réaliser l’une des plus importantes saisies de drogue de leur histoire. La Brigade mobile des Douanes de Koumpentoum, relevant de la Subdivision des Douanes de Tambacounda, a intercepté 970,6 kilogrammes de cocaïne, dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée.

L’opération a été menée le lundi 15 juin 2026 vers 8 heures du matin sur l’axe Koumpentoum-Koungheul, à hauteur d’Ida Mouride. La drogue, répartie en 844 plaquettes, était soigneusement dissimulée dans une cachette aménagée à l’intérieur d’un camion en provenance d’un pays voisin.

Selon les informations fournies par l’Administration des Douanes, le véhicule transportait une importante quantité de « Madd », utilisée comme marchandise de couverture afin de détourner l’attention des agents de contrôle. Mais grâce à des renseignements, des indices précis et à leur vigilance, les douaniers ont procédé à une fouille approfondie du camion, stationné à environ 200 mètres de la route nationale.

Les analyses effectuées par le Laboratoire national de la Police technique et scientifique ont confirmé qu’il s’agissait de cocaïne pure. La contrevaleur de cette cargaison est estimée à 58 milliards 236 millions de francs CFA.

Cette saisie intervient quelques semaines après la tournée du Directeur général des Douanes dans la région du Sud-est. À cette occasion, Babacar Mbaye avait insisté sur la nécessité de renforcer la lutte contre les menaces sécuritaires et le trafic international de drogues. Des mesures avaient été prises pour accroître les effectifs et moderniser les équipements des unités douanières.

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L’enquête se poursuit afin d’identifier l’ensemble des personnes impliquées dans ce réseau présumé de trafic international de stupéfiants. L’Administration des Douanes a réaffirmé sa détermination à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes et appelle les populations ainsi que les acteurs du transport et du commerce à collaborer davantage avec les forces de contrôle dans cette lutte contre le crime organisé.

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