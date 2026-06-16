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Cruelle fin de match : le Sénégal tombe contre la France (3-1)

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XALIMANEWS: La France a dominé le Sénégal (3-1) au terme d’un match intense disputé dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Malgré une belle résistance et des séquences prometteuses côté sénégalais, les Bleus ont fait la différence grâce à leur efficacité offensive.

Dès les moments clés de la rencontre, la sélection française a pu compter sur un Kylian Mbappé décisif. L’attaquant du Paris Saint-Germain s’est illustré en inscrivant un doublé, confirmant une nouvelle fois son statut de leader offensif de l’équipe de France. À ses côtés, Bradley Barcola a également participé à la fête en trouvant le chemin des filets, scellant définitivement l’avantage français en fin de match.

Le Sénégal n’a pas démérité. Les hommes de Équipe du Sénégal ont réussi à réduire l’écart grâce à un but de Ibrahima Mbaye, relançant brièvement le suspense et récompensant les efforts des Lions de la Teranga dans une rencontre globalement engagée.

Malgré cette réduction du score, les Sénégalais n’ont pas réussi à inverser la tendance face à une équipe française plus réaliste dans les zones décisives. La maîtrise technique et la profondeur de banc des Bleus ont finalement pesé lourd dans les dernières minutes.

Avec ce succès, la France lance idéalement sa campagne, tandis que le Sénégal devra rapidement se remobiliser pour les prochaines échéances afin de rester en course dans la compétition.

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