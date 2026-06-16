France – Sénégal : Barcola fait le break, les Bleus se rapprochent de la victoire

XALIMANEWS: La France prend une sérieuse option sur la victoire dans ce match d’ouverture de la Coupe du monde 2026. À la 82e minute, Bradley Barcola a inscrit le deuxième but français, mettant les Lions de la Teranga dans une situation très compliquée.

Alors que le Sénégal tentait de revenir après l’ouverture du score de Kylian Mbappé, les Bleus ont profité d’un espace dans la défense sénégalaise pour porter une nouvelle estocade. Barcola a conclu l’action avec sang-froid pour battre Édouard Mendy et faire passer le score à 2-0.

Les hommes de Pape Thiaw peuvent nourrir des regrets après une première période convaincante durant laquelle ils avaient réussi à contenir les assauts français et même à se créer les meilleures occasions, notamment avec Nicolas Jackson qui avait trouvé le poteau.

À moins de dix minutes du terme, le Sénégal est désormais dos au mur et doit réaliser un exploit pour espérer revenir dans cette rencontre face à une équipe de France réaliste et efficace.