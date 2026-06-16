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France – Sénégal : Ibrahima Mbaye relance les Lions !

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XALIMANEWS: Le Sénégal refuse d’abdiquer dans cette fin de rencontre. À quelques minutes du coup de sifflet final, Ibrahima Mbaye a réduit le score pour les Lions de la Teranga, redonnant espoir à tout un peuple.

L’action est partie d’Illiman Ndiaye, qui a parfaitement servi son coéquipier dans la surface. Opportuniste, Ibrahima Mbaye a conclu avec sang-froid pour battre le gardien français et ramener le Sénégal à un but de son adversaire.

Alors que la France semblait avoir fait le plus dur après les réalisations de Kylian Mbappé et Bradley Barcola, ce but sénégalais relance complètement le suspense dans les dernières minutes de la rencontre.

Les Lions poussent désormais pour arracher une égalisation qui paraissait encore impossible quelques instants plus tôt.

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