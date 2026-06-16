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France – Sénégal : Mbappé débloque la situation et donne l’avantage aux Bleus

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Le Sénégal a finalement cédé face à la pression française. Après avoir résisté pendant plus d’une heure de jeu, les Lions de la Teranga ont concédé l’ouverture du score à la 66e minute de cette rencontre de Coupe du monde 2026.

Sur une action rapide, Michael Olise a parfaitement servi Kylian Mbappé dans la surface. L’attaquant français a ensuite fait parler son efficacité en trompant Édouard Mendy d’une frappe précise pour donner l’avantage aux Bleus (1-0).

Jusque-là, les hommes de Pape Thiaw avaient livré une prestation solide, tenant tête aux Français et se procurant même les meilleures occasions de la rencontre. Nicolas Jackson avait notamment trouvé le poteau en première période, passant tout près d’ouvrir le score pour le Sénégal.

Menés pour la première fois du match, les Lions vont désormais devoir réagir pour espérer revenir au score dans cette fin de rencontre qui s’annonce intense. Les supporters sénégalais continuent de croire à une égalisation face à une équipe de France qui a su faire preuve de réalisme au moment décisif.

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