0-0 à la pause : les Lions de la Teranga regardent les Bleus dans les yeux

XALIMANEWS: Le Sénégal tient bon face à la France à la pause dans ce premier match de la Coupe du monde 2026. Après 45 minutes disputées, les Lions de la Teranga ont su répondre présents face à l’une des sélections favorites du tournoi.

Les hommes de Pape Thiaw ont même été tout près de créer la surprise. Bien servi par El Hadji Malick Diouf, Nicolas Jackson a failli ouvrir le score grâce à une frappe puissante qui a terminé sa course sur le poteau français, faisant frissonner toute la défense des Bleus.

Solides défensivement autour de Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy, les Sénégalais ont montré de belles intentions offensives et n’ont pas hésité à se projeter vers l’avant. Malgré quelques situations françaises, les Lions ont su préserver leur cage inviolée.

Tout reste à faire dans cette rencontre. Si le Sénégal poursuit sur cette dynamique, l’exploit face aux Bleus est plus que jamais envisageable.