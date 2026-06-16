« Ismaïla Sarr peut faire très mal à la France » : la confiance de Coach Alioune Diaw avant le choc Sénégal-France sur Xalima

XALIMANEWS: À quelques heures du choc entre le Sénégal et la France en ouverture de la Coupe du monde 2026, l’entraîneur Alioune Diaw affiche sa confiance envers les Lions de la Teranga. Interrogé par la rédaction de Xalima, il estime que la sélection sénégalaise possède les qualités nécessaires pour rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial.

« Le Sénégal dispose d’une équipe capable de tenir tête à n’importe quelle nation. Pape Thiaw devra faire preuve d’une grande intelligence tactique pour bien gérer cette rencontre. Les Lions sont solides, disciplinés et savent également produire du beau jeu », a-t-il expliqué.

Selon lui, le sélectionneur sénégalais devrait envisager de positionner Ismaïla Sarr dans l’axe de l’attaque.

« Ismaïla Sarr possède une vitesse exceptionnelle. Il peut mettre en difficulté la défense française à tout moment. Il l’a encore démontré cette saison avec son club. Avec Sadio Mané et Iliman Ndiaye sur les côtés, deux joueurs capables de faire la différence par leur technique et leur qualité de passe, le Sénégal a les armes pour inquiéter la France », a-t-il soutenu.

Concernant la force offensive des Bleus, Alioune Diaw se montre également rassurant. Il souligne la qualité du milieu de terrain sénégalais, composé de joueurs à la fois techniques et combatifs, capables de protéger la défense tout en lançant rapidement les attaques.

« Nous avons une bonne équipe portée par de grands joueurs. Notre milieu de terrain peut faire la différence dans ce type de rencontre. Avec de la rigueur et de l’efficacité, le Sénégal peut créer la surprise face à la France », a-t-il déclaré.

Le technicien sénégalais estime que les Lions possèdent les atouts nécessaires pour réaliser un grand match et envoyer un message fort dès leur entrée en lice dans la compétition.