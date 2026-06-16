Les lions

Sénégal–France : Pape Thiaw aligne un onze ambitieux pour le choc

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a dévoilé son onze de départ pour le choc très attendu face à la France, une rencontre qui suscite déjà une forte attention des supporters des deux nations.

Dans les buts, c’est Édouard Mendy qui est titularisé. Le portier expérimenté aura la responsabilité de sécuriser la dernière ligne face à une attaque française réputée pour sa puissance et sa vitesse. Son expérience dans les grands rendez-vous reste un atout majeur pour les Lions de la Teranga.

La défense sénégalaise s’organise autour du capitaine Kalidou Koulibaly, associé dans l’axe à Moussa Niakhaté. Sur les côtés, Krépin Diatta occupe le couloir droit, tandis que El Hadji Malick Diouf est aligné à gauche. Ce quatuor défensif devra faire preuve de discipline face aux offensives françaises.

Au milieu de terrain, le trio composé de Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye et Lamine Camara est chargé d’assurer l’équilibre entre récupération et projection offensive. L’expérience de Gana Gueye, combinée à l’énergie et la créativité des deux autres milieux, sera essentielle dans la maîtrise du tempo du match.

DEPECHES

Défaite du Sénégal : le sélectionneur analyse les erreurs défensives
« Ismaïla Sarr peut faire très mal à la France » : la confiance de Coach Alioune Diaw avant le choc Sénégal-France sur Xalima
Iliman Ndiaye affiche ses ambitions : « Nous voulons ramener la Coupe du monde en Afrique »
Avant Sénégal – France : confiance et ambition chez les Lions de la Teranga

En attaque, le Sénégal mise sur un trio redoutable avec Sadio Mané, Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr. Cette ligne offensive combine vitesse, percussion et sens du but, avec la capacité de faire basculer la rencontre sur une transition rapide ou une action individuelle.

Share This Article
Previous Article « Ismaïla Sarr peut faire très mal à la France » : la confiance de Coach Alioune Diaw avant le choc Sénégal-France sur Xalima
Next Article Pause fraîcheur : le Sénégal passe tout près de l’ouverture du score !
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Les lions

Sénégal vs France : analyse des forces en présence avant un match très attendu

A la UneLes lions

Fin du match : le Sénégal et l’Arabie saoudite se quittent sur un score nul et vierge (0-0)

Les lions

Contrôle de sécurité des Lions : la FSF clarifie la vidéo devenue virale

A la UneLes lions

Sénégal – Arabie saoudite : dernier test grandeur nature pour les Lions avant le Mondial 2026

Previous Next
A LIRE AUSSI
Les lions

Défaite du Sénégal : le sélectionneur analyse les erreurs défensives

A la Une Football

Cruelle fin de match : le Sénégal tombe contre la France (3-1)

Football

France – Sénégal : Ibrahima Mbaye relance les Lions !

Football

France – Sénégal : Barcola fait le break, les Bleus se rapprochent de la victoire

Football

France – Sénégal : Mbappé débloque la situation et donne l’avantage aux Bleus