Sénégal–France : Pape Thiaw aligne un onze ambitieux pour le choc

XALIMANEWS: Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a dévoilé son onze de départ pour le choc très attendu face à la France, une rencontre qui suscite déjà une forte attention des supporters des deux nations.

Dans les buts, c’est Édouard Mendy qui est titularisé. Le portier expérimenté aura la responsabilité de sécuriser la dernière ligne face à une attaque française réputée pour sa puissance et sa vitesse. Son expérience dans les grands rendez-vous reste un atout majeur pour les Lions de la Teranga.

La défense sénégalaise s’organise autour du capitaine Kalidou Koulibaly, associé dans l’axe à Moussa Niakhaté. Sur les côtés, Krépin Diatta occupe le couloir droit, tandis que El Hadji Malick Diouf est aligné à gauche. Ce quatuor défensif devra faire preuve de discipline face aux offensives françaises.

Au milieu de terrain, le trio composé de Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye et Lamine Camara est chargé d’assurer l’équilibre entre récupération et projection offensive. L’expérience de Gana Gueye, combinée à l’énergie et la créativité des deux autres milieux, sera essentielle dans la maîtrise du tempo du match.

En attaque, le Sénégal mise sur un trio redoutable avec Sadio Mané, Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr. Cette ligne offensive combine vitesse, percussion et sens du but, avec la capacité de faire basculer la rencontre sur une transition rapide ou une action individuelle.