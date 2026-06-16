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Pause fraîcheur : le Sénégal passe tout près de l’ouverture du score !

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XALIMANEWS: Le Sénégal vient de se procurer sa plus grosse occasion depuis le début de la rencontre face à la France. Sur une belle passe d’El Hadji Malick Diouf, Nicolas Jackson a réussi à se mettre en position de frappe avant de déclencher une tentative puissante qui a battu le gardien français. Malheureusement pour les Lions, le ballon a terminé sa course sur le poteau.

Les hommes de Pape Thiaw montrent qu’ils n’ont aucun complexe face aux Bleus et se créent les meilleures situations offensives de cette première période. La défense française a été sérieusement mise sous pression sur cette action qui aurait pu permettre au Sénégal de prendre l’avantage.

À l’occasion de cette pause fraîcheur, le score reste de 0-0, mais les Lions de la Teranga peuvent nourrir quelques regrets après cette énorme opportunité manquée par Nicolas Jackson.

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