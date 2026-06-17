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Après la défaite, Koulibaly demande le soutien total du public sénégalais

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XALIMANEWS: Le capitaine du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a exhorté les supporters à rester unis derrière l’équipe nationale malgré la défaite concédée face à la France lors de la première journée de la Coupe du monde 2026. Selon lui, le soutien du public sera essentiel pour permettre aux Lions de rebondir dans la compétition.

Le Sénégal s’est incliné sur le score de 3-1 face à la France, un résultat difficile pour les hommes de Pape Thiaw qui espéraient bien débuter leur tournoi. Cette entrée en matière compliquée n’efface cependant pas les ambitions de l’équipe, encore en course dans son groupe.

Au terme de la rencontre, Kalidou Koulibaly a lancé un appel clair aux supporters sénégalais, les invitant à continuer de croire en l’équipe. Il a insisté sur le fait que leur présence et leur soutien restent indispensables pour la suite du parcours.

Le défenseur sénégalais a également tenu à saluer l’ambiance exceptionnelle dans les tribunes, soulignant la ferveur des supporters malgré le résultat final. Pour lui, cette mobilisation prouve l’attachement du peuple sénégalais à son équipe nationale.

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Conscient de la déception des supporters, le capitaine des Lions a reconnu que beaucoup attendaient un meilleur résultat. Il a toutefois appelé à la patience et à la solidarité, estimant que seule l’unité permettra de surmonter cette mauvaise passe.

Kalidou Koulibaly a assuré que le groupe reste concentré et déterminé à réagir lors des prochaines rencontres. Il a indiqué que les joueurs vont analyser les erreurs commises afin d’améliorer leur rendement collectif.

Le défenseur a souligné que le prochain match arrive très rapidement, ce qui laisse peu de temps pour douter. Il a promis que l’équipe mettra tout en œuvre pour offrir une meilleure prestation et satisfaire les supporters.

Il a également reconnu la qualité de l’adversaire, estimant que la France fait partie des grandes nations du football mondial et que ce type de rencontre se joue souvent sur des détails.

Enfin, Kalidou Koulibaly a estimé qu’il est désormais important de tourner la page de ce match et de se concentrer pleinement sur la suite de la Coupe du monde, en tirant les enseignements nécessaires pour progresser.

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