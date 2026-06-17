Tamkharite 2026 : la CONACOC fixe la date de la célébration au 25 juin

XALIMANEWS: La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) a annoncé que la fête de la Tamkharite sera célébrée le jeudi 25 juin 2026 au Sénégal.

Dans un communiqué publié mardi, l’instance chargée de l’observation du croissant lunaire indique que la nouvelle lune a été aperçue dans plusieurs localités du pays. Sur la base de ces observations, elle a confirmé que le dîner traditionnel marquant la Tamkharite aura lieu dans la soirée du jeudi 25 juin.

Correspondant au dixième jour du mois de Muharram, premier mois du calendrier hégirien, l’Achoura occupe une place particulière dans la tradition musulmane. Chez les musulmans sunnites, cette journée est souvent marquée par un jeûne surérogatoire en signe de reconnaissance envers Dieu pour les bienfaits accordés à Ses prophètes, notamment Moïse (Moussa). Elle est également associée à des moments de partage, de solidarité et de générosité au sein des familles.